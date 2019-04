Assange droht Botschaftsverweis binnen Stunden oder Tagen

Seit Jahren muss Julian Assange in der Botschaft von Ecuador in London ausharren - nun soll ihm der Aufenthalt in dem sicheren Ort verwehrt werden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Der seit Jahren in Ecuadors Botschaft in London festsitzende Wikileaks-Gründer Julian Assange könnte schon sehr bald aus der Landesvertretung hinausgeworfen und festgenommen werden. Dies teilte Wikileaks in der Nacht auf Freitag via Twitter mit.