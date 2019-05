Atalanta Bergamo bleibt auf Kurs

Remo Freuler (links) im Zweikampf mit Lazios Lucas Leiva © KEYSTONE/EPA ANSA/GIUSEPPE LAMI

Atalanta Bergamo verteidigt seinen 4. Platz in der Serie A. Die Lombarden mit Remo Freuler setzen sich in der 35. Runde bei Lazio Rom mit 3:1 durch.Nach einem frühen Rückstand wendete Atalanta die Partie. Der kolumbianische Topskorer Duvan Zapata erzielte in der 22. Minute sein 22.