Atalanta weiter zurückgebunden

Andrea Masiello von Atalanta Bergamo (rechts) im Zweikampf mit Torinos Captain Andrea Belotti © KEYSTONE/EPA ANSA/ANDREA DI MARCO

Atalanta Bergamo und Remo Freuler werden in der Serie A im Kampf um einen Champions-League-Platz weiter zurückgebunden. Bei Torino verlieren sie in der 25. Runde 0:2 – die zweite Niederlage in Serie.