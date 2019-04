Atalanta trachtet nach Champions-League-Platz

Duvan Zapata (Zweiter von links) ist mit seinen Toren Atalantas Erfolgsgarant © KEYSTONE/EPA ANSA/SIMONE ARVEDA

Atalanta Bergamo hat gute Aussichten, erstmals in seiner Klubgeschichte in den Meistercup respektive in die Champions League zu gelangen.Dank einem 2:1-Sieg bei Napoli holte Atalanta fünf Runden vor Schluss nach Punkten die viertplatzierte AC Milan ein.