Atalanta verliert trotz Freuler-Tor

Remo Freuler freut sich über sein erstes Meisterschaftstor in dieser Saison © KEYSTONE/EPA ANSA/GIANNI NUCCI

Remo Freuler erzielt sein erstes Saisontor in der Serie A, dennoch verliert Atalanta Bergamo in der 13. Runde in Empoli 2:3. Die Bergamasken erleben eine verheerende Schlussphase.