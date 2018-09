Atletico Madrid verliert 0:2

Weltmeister Antoine Griezmann ist enttäuscht über die Niederlage in Vigo © KEYSTONE/EPA EFE/LAVANDEIRA JR

Atletico Madrid kommt in Spanien nicht so richtig aus den Startblöcken. Nach dem 0:2 in der 3. Runde bei Celta Vigo hat der Europa-League-Sieger erst vier Punkte auf dem Konto. Trotz Weltmeister Antoine Griezmann und Diego Costa tut sich Atletico Madrid mit dem Tore schiessen schwer.