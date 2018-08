Atlético mit Mini-Sieg gegen Aufsteiger

Antoine Griezmann erlöst die Fans von Atlético mit seinem Treffer im Derby gegen Rayo Vallecano © KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO JIMENEZ

Atlético Madrid tut sich in der spanischen Liga weiterhin schwer. Nach dem 1:1 zum Auftakt in Valencia siegt der europäische Supercup-Sieger in der 2. Runde gegen Aufsteiger Rayo Vallecano nur 1:0.