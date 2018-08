Atlético verhindert Reals Hattrick im Supercup

Siegesjubel bei Atlético: Torschütze Koke (links) mit Angel Correa © Keystone/AP/Pavel Golovkin

Real Madrid verpasst den 3. Sieg in Serie im Supercup. In einem begeisternden Spiel in Tallinn unterliegt Champions-League-Sieger Real dem Europa-League-Sieger Atlético Madrid 2:4 nach Verlängerung.