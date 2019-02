Atléticos lange Ungeschlagenheit endet bei Betis Sevilla

Für einmal ging der Plan von Atléticos Trainer Diego Simeone nicht auf © KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MANUEL VIDAL

Obwohl sich der FC Barcelona am Samstag in Valencia mit einem 2:2 begnügen muss, bauen die Katalanen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der spanischen Meisterschaft auf sechs Punkte aus. Barcelonas erster Verfolger Atlético Madrid verlor erstmals seit fünf Monaten in der Meisterschaft.