Auch Alexander Zverev kommt nach Basel

Das Aushängeschild der "Next Generation": Alexander Zverev gewann schon drei Masters-1000-Titel und wird im Herbst an den Swiss Indoors in Basel aufschlagen © KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE

Nach Roger Federer, Juan Martin Del Potro und Marin Cilic sagt auch der Weltranglistendritte Alexander Zverev den Start an den Swiss Indoors in Basel definitiv zu. Damit schlagen vom 20. bis 28. Oktober die aktuellen Nummern 2, 3, 4 und 7 der Welt in Basel auf.