Auf dem Füdli die Strasse runter

Slide My City ist noch bis Sonntagabend in St.Gallen. © FM1Today/Celia Rogg

Einmal die Teufenerstrasse runter und das nicht auf dem Autositz oder dem Velosattel, sondern mit einem aufgeblasenen Reifen unter dem Füdli. Das haben am Samstag unzählige Besucher bei «Slide My City» in St.Gallen gemacht. Hier gibt’s die Fotos.