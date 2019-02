Auf zur Stadtführung mit dem Rollator

Vom Marktplatz entlang der Bahnhofstrasse und zum Schluss zum Rösslibeck: So könnte eine Stadtführung durch Amriswil mit dem Rollator oder Rollstuhl aussehen. Das Team des Amriswiler Ortsmuseums bietet die Führung neu an, die erste soll am 11. Mai um 10 Uhr stattfinden.

Bewegung an der frischen Luft

Schon mehrere Male wurden Führungen für Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl im Ortsmuseum von Amriswil angeboten. «Wir wollen den Leuten mit den neuen Stadtführungen auch die Möglichkeit geben, sich draussen zu bewegen und die Stadt kennenzulernen», sagt Andreas Müller, Kulturbeauftragter der Stadt Amriswil. Vor allem bei gutem Wetter können die Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eine kleinere Tour durch Amriswil machen und ihre Heimat an der frischen Luft von einer anderen Seite kennenlernen.

Programm wird angepasst

Unter anderem Pflege- oder Altersheime können von den verkürzten Führungen profitieren. «Man wird nicht wie bei sonstigen Stadtführungen eineinhalb Stunden durch die Stadt laufen», sagt Andreas Müller. Ausserdem werde darauf geachtet, dass die Strecken leicht begehbar seien. Einige Strassen rund um den Amriswiler Marktplatz sind gepflastert, andere wiederum geteert.

Die Nachfrage für das Angebot bestehe, sagt Andreas Müller. Ausserdem sei Amriswil grundsätzlich offen für Anregungen, daher biete man die Führung für Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl an.