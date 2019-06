Auffällig müssen sie sein

Will man wissen, was derzeit so richtig angesagt ist, sollte man sich Influencer-Profile anschauen. Hier werden die Trends gesetzt. Das gilt natürlich auch für Sonnenbrillen. Aus diesem Grund haben wir uns durch unzählige Instagram-Profile geklickt und die auffälligsten Brillen gesucht.

Einen klaren Trend konnten wir nicht ausfindig machen, Individualität ist das Gebot der Stunde. Gerne dürfen die Brillen überdimensioniert sein und auffallen. Schliesslich gilt bei Sonnenbrillen aber: Sie müssen zum Gesicht passen. Inspiration findest du in unserer grossen Galerie.

(red.)