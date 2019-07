Aufsichtsbehörde zeichnet verheerendes Bild von US-Migrantenlagern

Zu diesem Schluss kam das Büro des Generalinspekteurs (OIG) nach der Inspektion fünf solcher Einrichtungen der Grenzpolizei CBP im Rio Grande Valley. Erwachsene und auch Kinder würden dort häufig zu lange festgehalten. Der am Dienstag veröffentliche OIG-Bericht schilderte alarmierende hygienische Zustände in den inspizierten Einrichtungen.

Die meisten alleinreisenden erwachsenen Migranten, die bis zu einem Monat in den Lagern seien, hätten in der ganzen Zeit nicht duschen können, hiess es in dem Bericht. In manchen Einrichtungen seien Feuchttücher für die persönliche Hygiene verteilt worden. Die meisten Migranten würden die Kleidung tragen, mit der sie aufgegriffen worden seien. Viele von ihnen hätten die ganze Zeit über nur Sandwiches bekommen. Einige der Festgehaltenen hätten dadurch Verdauungsprobleme bekommen, die medizinische Behandlung erfordert hätten.

Die Aufsichtsbehörde bemängelte, in drei Einrichtungen hätten Kinder keinen Zugang zu Duschen gehabt. Der OIG-Bericht enthält Fotos, die völlig überfüllte Zellen zeigten. In einer Einrichtung seien einige Migranten eine Woche lang in einer so vollen Zelle festgehalten worden, dass dort nur Platz zum Stehen gewesen sei, hiess es weiter.

Mitarbeiter der besichtigten Einrichtungen hätten Sicherheitsbedenken für ihre Kollegen und die festgenommenen Migranten geäussert. Einer habe die Situation «eine tickende Zeitbombe» genannt.

(SDA)