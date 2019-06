Auftakt nach Mass von Rory McIlroy

Rory McIlroy überzeugte in der Startrunde des US Open © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

Dem Mitfavoriten Rory McIlroy gelingt der Auftakt zum US Open in Pebble Beach an der kalifornischen Küste ausgezeichnet. Der 30-jährige Nordire spielt eine 68er-Runde. Mit den drei Schlägen unter Par setzte sich der vierfache Gewinner von Majorturnieren fürs Erste in der Spitzengruppe fest.