Augenzeuge: «Es gab einen Riesenlärm»

«Als ich mit meinen Angehörigen telefonierte, um ihnen zu sagen, dass es mir gut geht, kamen mir die Tränen», sagt ein Augenzeuge gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Wie der Mann gegenüber FM1Today berichtet, habe er «ein bis zwei eher leicht verletzte Personen» gesehen. Vermisste soll es keine geben. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat derzeit ebenfalls noch keine Kenntnis von möglichen Vermissten. «Nach der Lawine besammelten wir uns alle in einem Aufenthaltsraum, dort wurde nachgezählt, ob alle Personen anwesend sind», sagt der Augenzeuge.

Eine Webcamaufnahme des Säntis zeigt den Lawinenniedergang:

Der Augenzeuge und seine Frau waren am Donnerstag im Hotel Säntis auf der Schwägalp angekommen. «Wir befanden uns gerade im Restaurant um ein Bier zu trinken und Zeitung zu lesen», sagt der Mann. Das Paar hat sich einen Platz am Fenster ausgesucht, «man will ja auch ein bisschen rausschauen können». «Plötzlich kam viel Schnee am Fenster vorbei, ich dachte zuerst an eine Dachlawine. Dann gab es einen Lärm und im hinteren Bereich des Restaurants barsten die Scheiben und Schnee kam herein», sagt der Mann.

«Ein Postauto, das vor dem Hotel stand, wurde gegen den Eingangsbereich gedrückt, auf dem Parkplatz waren einige auf dem Dach liegende Autos zu sehen», sagt der Augenzeuge. Weiter: «Vor dem Hotel suchen momentan Lawinensuchhunde nach möglichen verschütteten Personen.»

«Alles lief sehr professionell ab. Uns wurde Essen und Trinken gebracht, danach wurden wir angewiesen, auf unsere Zimmer zu gehen und dort zu warten», sagt der Mann.

