Kobel kassiert vier Tore gegen Ex-Klub

Der junge Schweizer Goalie Gregor Kobel verliert mit Augsburg in der 28. Bundesliga-Runde gegen seine früheren Teamkollegen von Hoffenheim mit 0:4. An den Gegentreffern trifft in keine Schuld.