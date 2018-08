Aus Höhle gerettete Buben zurück in der Schule

Die aus einer Höhle in Thailand geretteten Fussballjunioren haben das Kloster verlassen und sind zurück in der Schule. © KEYSTONE/AP/SAKCHAI LALIT

Die im Juli in Thailand aus einer Höhle befreiten Fussballjunioren sind zurück in der Schule. Allen zwölf Knaben sei am Montag in einer Schule in Mae Sai ein herzlicher Empfang mit buddhistischen Gebeten bereitet worden, sagten Sprecher der Provinz.