Auschwitz-Überlebende Eva Kor gestorben

Starb im Alter von 85-Jahren: die rumänsiche Holocaus-Überlebende Eva Kor. (Archivbild) © KEYSTONE/AP FILE/DARRON CUMMINGS

Die Holocaust-Überlebende Eva Kor ist tot. Die 85-jährige gebürtige Rumänin starb am Donnerstagmorgen in Krakau, wie das von ihr gegründete Candles Holocaust Museum and Education Center in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana am Donnerstag mitteilte.