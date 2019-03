Der 37-jährige Verteidiger besitzt für die kommende Saison noch keinen Vertrag.

Luzern muss mehrere Wochen ohne Yannick Schmid auskommen. Der 23-jährige Innenverteidiger zog sich am Sonntag während einer Trainingseinheit ohne Fremdeinwirkung einen Teileinriss des Aussenbandes am rechten Knie zu. Eine Operation ist nicht erforderlich. Schmid kam in der laufenden Saison zu neun Einsätzen in der Super League.

(SDA)