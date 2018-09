Ausgangssperre nach gewaltsamen Protesten im südirakischen Basra

Über zahlreichen Regierungsgebäuden in Basra im Irak gibt es am Donnerstag dicke Rauchschwaden. © KEYSTONE/AP/NABIL AL-JURANI

Nach gewaltsamen Protesten haben die Sicherheitsbehörden in der südirakischen Stadt Basra am Donnerstagabend eine Ausgangssperre verhängt. Örtlichen Medien zufolge hatten Protestierende zuvor das Gebäude der Provinzregierung in Brand gesteckt.