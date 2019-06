Ausschreitungen nach Massenprotest gegen Auslieferungen in Hongkong

In Hongkong kam es zu gewalttätigen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei. Es gab mehrere Verletzte und Festnahmen. © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Nach der Grossdemonstration von rund einer Million Menschen in Hongkong gegen geplante Auslieferungen an China ist es in der Nacht zum Montag zu Ausschreitungen gekommen. Es gab Verletzte und Festnahmen.