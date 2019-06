Aussenseiter Andy Ruiz entthront Anthony Joshua

Andy Ruiz junior (rechts) schlägt Titelverteidiger Anthony Joshua in der 7. Runde durch technischen K.o © KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II

Der gebürtige Mexikaner Andy Ruiz junior sorgt für eine der grössten Überraschungen in der Geschichte des Schwergewichts-Boxens. Der US-Boy entthront in New York Titelverteidiger Anthony Joshua.