Erste Kantone lockern Feuerverbot

«Die sporadischen Niederschläge seit dem 1. August sowie die hohe Luftfeuchtigkeit, die zu einem starken Morgentau führt, haben die Feuergefahr ausserhalb des Waldes soweit entspannt, dass das allgemeine Feuerverbot gelockert werden kann», schreibt der Kanton Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung.

Ab sofort darf im Kanton Appenzell Ausserrhoden wieder offenes Feuer gemacht werden und mit Holzkohle grilliert werden. Im Thurgau ist die Aufhebung des Verbotes ab morgen Mittwoch gültig. Beide haben am Dienstagmorgen bekannt gegeben, dass das Verbot gelockert wird.

Weiter verboten ist es, im Wald oder in der Nähe eines Waldes ein offenes Feuer zu entfachen. Das Feuerverbot, das in den Kantonen seit dem 30.Juli galt, wurde diszipliniert eingehalten, schreibt die Regierung von Appenzell Ausserrhoden. Ausserdem bleibt einzelnen Gemeinden vorbehalten, das Verbot wieder zu verschärfen.

Damit wurde das Feuerverbot in den ersten Kantonen in der Ostschweiz teilweise gelockert. Im Kanton St.Gallen bleibt das Feuerverbot vorläufig bestehen, wie die Kommunikationsabteilung auf Anfrage von FM1Today sagt. Der Kanton Appenzell Innerrhoden wird sich am Mittwoch zusammensetzen und über eine Lockerung des Feuerverbots entscheiden.

Weiterhin Bestand hat das Wasserentnahmeverbot aus allen Fliessgewässern im Kanton Thurgau mit Ausnahme von Rhein, Bodensee und Grund- und Quellwasser.

(red.)