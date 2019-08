Schweizer Firmen planen Stellen

Die Aussichten auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sind gut, die Unternmehmen schaffen tendenziell neue Stellen. Ausnahme ist die Industrie, wo die Zahl der Stellen insgesamt in den kommenden Monaten eher sinken dürfte. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Aussicht für Stellensuche in der Schweiz bleibt im Herbst weiterhin gut. So plant eine Mehrheit der Firmen in inlandorientierten Branchen, in den nächsten Monaten ihre Beschäftigung zu erhöhen – sprich Arbeitsstellen zu schaffen.