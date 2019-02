Australien will umstrittenes Flüchtlingslager wiedereröffnen

Vietnamesische Flüchtlinge im australischen Migrantenlager auf der Weihnachtsinsel. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/MICK TSIKAS

Die australische Regierung will ein berüchtigtes Flüchtlingslager auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean wiedereröffnen. Das kündigte der durch eine Abstimmungsniederlage in der Flüchtlingspolitik unter Druck geratene Premierminister Scott Morrison am Mittwoch an.