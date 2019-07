Australien will Ureinwohner in Verfassung anerkennen

Der australische Minister für indigene Australier, Ken Wyatt, will ein Referendum über die Anerkennung australischer Ureinwohner in der Verfassung abhalten. Befürworter der Verfassungsreform argumentieren, sie werde im Kampf gegen die Diskriminierung von Aborigines helfen.(Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT

Australien will innerhalb der nächsten drei Jahre ein Referendum über die Anerkennung australischer Ureinwohner in der Verfassung abhalten. Das teilte der Minister für indigene Australier, Ken Wyatt, am Mittwoch mit.