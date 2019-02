Ein Speedflyer ist am Donnerstag in der Schilthorn-Region tödlich verunglückt. © Swisstopo

Ein Speedflyer ist am Donnerstag in der Gegend von Mürren BE abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Der 40-jährige im Kanton Bern lebende Australier war zuvor mit einer zweiten Person in der Region «Chlys Schilthoren» gestartet.