Schüler demonstrieren gegen Klimapolitik

Tausende australische Kinder und Jugendliche schwänzen die Schule, um gegen die Klimapolitik der Regierung zu demonstrieren. © KEYSTONE/EPA AAP/DAN HIMBRECHTS

In Australien haben tausende Schüler am Freitag den Unterricht geschwänzt, um stattdessen gegen die Klimapolitik der Regierung zu demonstrieren. In allen grösseren Städten wie Sydney, Melbourne oder Perth kam es zu Protesten unter dem Motto «Strike 4 Climate».