Auszeichnung für Taminabrücke

Preissegen für die Taminabrücke in Pfäfers: Bei der 51. Verleihung des «Structural Awards» gewann das Bauwerk den ersten Preis in der Gesamtkategorie «Supreme Award for Structural Engineering Excellence» und auch in der Einzelkategorie «Vehicle Bridges». Das Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä & Partner und Kantonsingenieur Marcel John waren bei der Gala in London zu Gast.

Die Taminabrücke hat sich in der Gesamtkategorie gegen 65 Bauwerke durchgesetzt. Überzeugen konnte sie mit Kreativität, Innovation, Eleganz und der Nachhaltigkeit, heisst es in einer Mitteilung der St.Galler Staatskanzlei. Die Jury lobte insbesondere die «Eleganz und Klarheit des Designs» und bezeichnete es als «erstklassig und anmutig».

Die Taminabrücke wurde nach vier Jahren Bauzeit im Sommer 2017 eröffnet. Sie überquert die Taminaschlucht in rund 200 Metern Höhe, hat eine Spannweite von 260 Metern und eine Länge von 475 Metern. Sie ist die grösste Bogenbrücke der Schweiz.

(red.)