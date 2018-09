Ein Auto, das vor einem Rotlicht mit ausgeschaltetem Motor wartete, ist in Adligenswil in Brand geraten. © Luzerner Polizei

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Adligenswil in Brand geraten. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, stoppte ein Autofahrer um 17 Uhr bei einer Baustellenampel und schaltete den Motor aus.