Als ein 22-jähriger Autofahrer am Sonntag um 19.10 Uhr auf der Autobahn A13 in Richtung Widnau unterwegs war, stellte er plötzlich Funken im Motorraum fest. Er hielt bei Kriessern auf dem Pannenstreifen an, entfernte sich vom Auto und rief die Feuerwehr. Diese konnte den Brand vollständig löschen – trotzdem entstand ein Sachschaden in der Höhe von 7500 Franken. Es stehe wohl eine technische Ursache im Vordergrund, schreibt die St.Galler Kantonspolizei.

(Kapo SG/red.)