Auto fährt durch Sicherheitsabsperrung in London

Wie die Polizei berichtet, habe kurz nach 7.30 Uhr ein Auto eine Abschrankung vor dem House of Parliament durchbrochen. Dabei seien zwei Fussgänger verletzt worden. Laut den Sanitätern handle es sich nur um leichte Verletzungen, zur Sicherheit seien die beiden Personen trotzdem ins Spital gebracht worden.

Der Fahrer sei festgenommen worden; mehrere Strassen wurden gesperrt.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018