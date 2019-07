Auto brennt am Grossen Sankt Bernhard

Raub der Flammen: Ein Polizist konnte den Lenker des SUV per Lichthupe vor Rauch und Feuer warnen. © Kantonspolizei Wallis

Ein Auto ist am Samstagmorgen auf dem Grossen Sankt Bernhard in Brand geraten. Ein Polizist, der in seiner Freizeit unterwegs war, konnte den Fahrer noch rechtzeitig mit Lichthupen warnen.