Auto gestohlen und Unfall gebaut

«Die 36-Jährige hatte am morgen früh in Amriswil versucht, mehrere Autos zu öffnen. Als sie einen Fahrzeugschlüssel in einem nicht verschlossenen Auto gefunden hatte, stieg sie ein und fuhr los», sagt Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Autofahrt endete in Scherzingen

Ihre Strolchenfahrt endete in Scherzingen. Als sie kurz nach 6 Uhr auf der Schulstrasse in Richtung Zentrum unterwegs war, verlor die 36-Jährige aus noch ungeklärten Gründen bei der Verzweigung mit der Bahnhalde auf die Kontrolle über das Fahrzeug und kam dann auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Frau war ohne Führerausweis unterwegs

Die Kantonspolizei Thurgau stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau keinen Führerausweis besitzt und betrunken hinter dem Steuer sass. Der Atemlufttest ergab einen Wert von ungefähr 1,00 Promille. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Für den Fahrzeugraub muss sich die Frau ebenfalls verantworten.

(red./Kapo TG)