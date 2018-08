Der 45-Jährige fuhr von Widnau in Richtung Au. Dabei fuhr er auf eine Verkehrsinsel auf, das Auto riss eine Beleuchtung aus dem Boden. Als das Fahrzeug danach in eine Fussgängertafel prallte, hob es ab und krachte in einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto wieder auf die Strasse geschleudert und landete auf dem Dach.

Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 mg/l (1,8 Promille).

(Kapo SG/red.)