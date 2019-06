Auto in Thunersee gefallen

Zwei Stand-up-Paddler auf dem Thunersee vor dem Schloss Oberhofen. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

In Oberhofen am Thunersee ist am frühen Montagmorgen ein Auto in den See gefallen. Am späteren Montagmorgen war das Auto noch nicht gefunden. Die Rettungsaktion dauerte an.