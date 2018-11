Auto kracht im Tunnel in eine SOS-Nische

Der Murgwaldtunnel, bei der Walensee-Autobahn A3, ist in Fahrt Richtung Walenstadt im Moment nur einspurig befahrbar. Am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr fährt ein Autofahrer in eine SOS-Niesche im Tunnel und prallte danach frontal in die Mauer.

Beim schweren Unfall wurde der Autofahrer eingeklemmt. «Wir haben die Feuerwehr und die Rega aufgeboten», sagt Gian Andrea Rezolli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Die Feuerwehr und Rettungssanitäter haben bei der Bergung den Mann betreut. Zum Schluss war er nicht mehr ansprechbar.»

Die Rega flog den 66-Jährigen Unfallfahrer schwer verletzt ins Spital. Nach dem Unfall musste der Tunnel vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Wie lange der Stau im Tunnel auf der A3 bei Murg noch dauert, ist unklar. Die aktuelle Verkehrslage findest du hier.

(red)