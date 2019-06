Auto prallt in Wangen ZH in Baum – zwei Schwerverletzte

Die Verletzten waren nach dem Unfall im Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. © Kantonspolizei Zürich

Bei einem Autounfall in Wangen bei Dübendorf ZH sind am Samstagabend zwei Insassen schwer verletzt worden. Die 24-jährige Lenkerin war mit dem Auto aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt.