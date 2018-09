Auto rammt 18-Jährigen auf dem Fussgängerstreifen

Der 18-jährige Fussgänger ging auf der Höhe der Schulanlage Thurzelt in Oberbüren auf dem Fussgängerstreifen über die Strasse. Dabei wurde er vom Auto einer 24-jährigen erfasst, die in Richtung Niederbüren fuhr. Der junge Mann wurde zuerst auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert und flog anschliessend auf die Strasse. Dabei wurde der 18-Jährige am Kopf und am Rücken verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch nicht klar.

(red./kapo sg)