Eine junge Autofahrerin prallte am Mittwochmorgen in eine Nothaltebucht im Murgwaldtunnel. © Kantonspolizei St. Gallen

Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen im Murgwald-Tunnel am Walensee auf der Autobahn A3 Richtung Chur mit ihrem Auto in eine Nothaltebucht geprallt. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto mehrere Meter in Fahrtrichtung weggeschleudert.