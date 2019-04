Der Mann war von Altstätten in Richtung Oberriet unterwegs, auf der Staatsstrasse kam er mit seinem Auto von der Strasse ab und prallte in einen Steinquader. Durch die Wucht des Aufpralls hob sich das Auto, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 62-Jährige wurde eher leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

(Kapo SG/red.)