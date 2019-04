Der 20-jährige Lenker war am Sonntagabend auf der Julierstrasse von Lenz in Richtung Tiefencastel unterwegs. In einer Linkskurve prallte er in die Stützmauer, sein Auto überschlug sich, rutschte über die Strasse, überschlug sich im abfallenden Hang nochmals und kam dann zum Stillstand.

Bis die Ambulanz eintraf, wurde der Mann durch Drittpersonen betreut. Er wurde dann ins Spital Thusis transportiert.

(Kapo GR/red)