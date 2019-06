Auto überschlagen und auf Gleisen gelandet

Trotz entzogenem Führerausweis war am Montag in St.Gallen ein 36-jähriger Autofahrer auf der Speicherstrasse unterwegs, schreibt die Stadtpolizei St.Gallen. Als er in einer Kurve zuerst sein Auto verlangsamte und dieses anschliessend wieder beschleunigte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Auto prallte gegen einen Zaun, fuhr anschliessend über eine Wiese und rollte eine Böschung hinunter. Danach stürzte das Fahrzeug eine 1,5 Meter hohe Stützmauer hinunter und kam auf dem Dach liegend auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen zum Stillstand.

Der 36-Jährige wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

(Stapo SG/red.)