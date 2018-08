Brückeneinsturz in Genua: Mindestens 30 Tote

Eingestürzt: Die vierspurige Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua. © Polizia di Stato

Die Zahl der Todesopfer beim Brückeneinsturz in Genua steigt weiter. Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte am Dienstag, es gebe etwa «30 bestätigte Tote und viele Schwerverletzte».Die Brücke war am Dienstagvormittag eingestürzt.