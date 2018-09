Ein 45-Jähriger hat in der Autobahnausfahrt Sennwald die Kontrolle über sein Auto verloren. In einer Kurve fuhr er geradeaus über die Wiese und prallte frontal in die Leitplanke. Durch den Unfall wurde die Leitplanke so stark deformiert, dass sie die komplette Autobahneinfahrt in Richtung St.Gallen blockierte. Der Mann war alkoholisiert.

(Kapo SG/red.)