Autobrand auf A13 bei Salez

Wegen des Autobrands kommt es zu Verkehrsbehinderungen. © mydrive.tomtom.com

Auf der A13 bei Salez in Richtung St.Gallen ist am Dienstagabend ein Auto in Brand geraten. Die Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Sicht ist auf dem Streckenabschnitt eingeschränkt.