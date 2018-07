Autodiebin setzte Fahrzeug in Brand

Das Auto geriet kurz vor Mitternacht in Brand, nachdem es von einer Frau kurzgeschlossen worden war. (Thurgauer Kantonspolizei) © Thurgauer Kantonspolizei

In Amriswil TG ist in der Nacht auf Mittwoch ein Auto in Brand geraten. Eine 35-jährige Frau hatte versucht, das Fahrzeug zu stehlen und wollte es dafür kurzschliessen. Kurz darauf brannte es im Motorraum.