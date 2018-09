Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein 27-Jähriger fuhr kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Auto von Kriessern her in Richtung Widnau. Als er ein Auto überholen wollte, prallte sein Fahrzeug in das linke Heck des vorderen Autos. Obwohl die Airbags ausgelöst wurden, fuhr der 27-Jährige weiter.

Eine Patrouille des Grenzwachtkorps konnte den Fahrer auf einem Parkplatz in Diepoldsau anhalten. Der 27-Jährige verhielt sich äusserst renitent. Er wollte das Patrouillenauto der Polizei beschädigen. Dem Vorarlberger wurde der Führerschein für die Schweiz aberkannt.

(Kapo SG/red.)