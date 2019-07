Mit Blitzer gegen Temposünder

An der Appenzellerstrasse wird seit Oktober 2018 gebaut. Aufgrund der Arbeiten und aus Sicherheitsgründen gilt dort momentan Tempo 30. Viele Autofahrer halten sich aber nicht an die Tempolimite und so reklamierten nicht nur die Baustellenarbeiter sondern auch Leute aus der Bevölkerung. Ausserdem kam es schon zu gefährlichen Situationen für die Bauarbeiter, da die Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Die Stadtpolizei führt deshalb ab sofort Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen ein.

(Stadtpolizei SG / red.)